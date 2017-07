Exigimos la inmediata extinción de los permisos Bezana y Bigüenzo debido a su caducidad

Hemos recibido notificación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas de que la empresa Gas Natural Fenosa no ha solicitado ni se le ha concedido ninguna prórroga de los permisos Bezana y Bigüenzo cuya vigencia era hasta diciembre de 2015 y que afectan a los valles del Sur de Cantabria: Valderredible, Valdeprado, Valdeolea y Campoo.

Según la sentencia con número de recurso 222/2015 y número de resolución 629/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de Noviembre de 2016 que crea jurisprudencia, cuando un permiso de Investigación de Hidrocarburos termina su periodo de vigencia, es automáticamente extinguido y no se puede realizar ningún trabajo dentro del mismo. Por lo tanto cualquier trabajo que se pretenda realizar en estas condiciones es manifiestamente ilegal.

EXIGIMOS por tanto que la Dirección General de Política Energética y Minas inicie de una vez por todas, el proceso administrativo que lleve a la extinción de los permisos Bezana y Bigüenzo, y que la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental archive cualquier procedimiento iniciado al amparo de estos permisos.

Para ello hacemos efectiva una solicitud de extinción en la Delegación de Gobierno de estos permisos.

DENUNCIAMOS el abandono de la población por parte de las administraciones públicas en favor de las multinacionales gasísticas y constatamos que si no se ha hecho fracking en Cantabria a día de hoy ha sido gracias a la movilización social: si nosotras mismas no defendemos nuestra tierra nadie lo hará.

Una vez más queremos transmitir la enhorabuena a toda la gente que se ha opuesto a los trabajos de fractura hidráulica y a la conversión de Cantabria en un campo de extracción de gas natural.

Seguimos diciendo no a la fractura hidráulica ni en Cantabria ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca.

Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria