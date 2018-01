NOTA DE PRENSA: Cantabria quiere celebrar el fin del fracking

Hemos enviado esta nota de prensa a todos los medios de comunicación de los que tenemos contacto.

EN CANTABRIA QUEREMOS CELEBRAR EL FIN DEL FRACKING

Desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, queremos poner de relieve la dejación de funciones de las instituciones, a la hora de dar carpetazo definitivo a la amenaza del Fracking.

Aunque los permisos de investigación Bezana-Bigüenzo (sur de Cantabria) y Luena (Valles Pasiegos), están caducados, el gobierno central no acaban de tramitar la extinción de los permisos publicando tal hecho en el BOE.

Desde la Asamblea hemos hecho reiterados requerimientos a las estancias correspondientes para que esta tramitación se lleve a cabo, así como múltiples solicitudes de información sobre el estado de los permisos.

El pozo de perforación en Valderredible, Sestero 1, perteneciente al permiso Bezana y Bigüenzo, sigue con el expediente abierto, en fase de que la empresa presente el Documento de Evaluación Ambiental, a pesar de que hayan vencido sus plazos, y de haber sido solicitado cuando el permiso ya estaba caducado.

Desde las administraciones centrales nos derivan de una instancia a otra, sin darnos respuestas concluyentes, e ignoran nuestras solicitudes de información a pesar del portal de transparencia.

Mientras tanto, la clase política de Cantabria que en su momento aseguraba que harían lo que fuera para que no se hiciera Fracking en Cantabria, no da los pasos correspondientes para solicitar la extinción de los permisos.

En este sentido apuntamos que el Ayuntamiento de Valderredible podría estar cursando una serie de trámites de los que no tenemos constancia, como exigir el archivo de los permisos caducados, solicitar los informes del mismo, o acudir al contencioso administrativo en caso de que no se cumpla la extinción.

El Gobierno de Cantabria podría solicitar la extinción de los permisos, simplemente alegando que se cumpla la ley. Aunque no parece que se estén acordando de esta problemática.

Así mismo habló de hacer una segunda ley que impidiese esta técnica, una ley que fuera más garantista que la primera, que fue tumbada por el Constitucional.

Salieron en los medios de comunicación, pugnando por demostrar quién estaba más en contra del Fracking, pero a la hora de la verdad, la ley queda en el cajón, y lo que está en sus manos hacer a día de hoy, no lo hacen.

Desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, queremos decir no nos olvidamos. Que no descansaremos hasta que no quede ni un solo permiso ni pozo vigente.

Queremos que la gente de Cantabria celebre la victoria que se merece por haberse levantado en bloque en contra de una amenaza tan terrible en nuestra tierra. Queremos visibilizar la victoria de la unión, del trabajo bien hecho y del compromiso. Algo que no podemos celebrar aún debido a la incomprensible actitud de la administración pública y al olvido o desidia de los representantes políticos. Queremos un fin definitivo del Fracking en Cantabria, y no pararemos hasta conseguirlo.

Fracking no, ni aquí ni en ningún sitio.